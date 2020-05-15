МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить факты невыплат денежных компенсаций медикам, ведущим борьбу с коронавирусной инфекцией, и незамедлительно возбуждать уголовные дела при наличии оснований. Об этом журналистам сообщила в пятницу официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, это поручение Бастрыкин дал руководителям всех следственных подразделений ведомства в регионах. "Он потребовал от следователей максимально оперативной реакции на подобные факты и незамедлительного возбуждения уголовных дел при наличии на то оснований", - сказала Петренко.