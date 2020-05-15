Мэрию Уфы оштрафовали на 200 тыс. рублей за плохое состояние памятника Салавату Юлаеву

УФА, 15 мая. /ТАСС/. Октябрьский суд Уфы постановил оштрафовать на 200 тыс. рублей мэрию города за ненадлежащее состояние объекта культурного наследия федерального значения 1967 года, памятника башкирскому национальному герою Салавату Юлаеву. Предписание об устранении нарушений было выписано администрации Уфы еще в сентябре 2019 года, сообщается на сайте управления по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии.

"Постановлением Октябрьского районного суда Уфы собственник объекта культурного наследия федерального значения "Памятник Салавату Юлаеву", расположенного в одноименном сквере, - администрация городского округа город Уфа признан виновным в нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия (ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ) и привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Внеплановая проверка мэрии города по факту неудовлетворительного состояния памятника была проведена в сентябре 2019 года, по ее результатам выдано предписание об устранении нарушений. Также был выписан протокол об административном правонарушении. "В апреле 2020 года управлением коммунального хозяйства и благоустройства администрации [Уфы] было получено задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. По настоящее время выявленные нарушения не устранены", - добавили в управлении.

По данным сайта управления по госохране объектов культурного наследия региона, памятник национальному герою Башкирии Салавату Юлаеву открыт в 1967 году, его автор - скульптор и народный художник Сосланбек Тавасиев. Высота скульптуры достигает 9,8 метров, вес - 40 тонн, она расположена на возвышенности на берегу реки Белая. С 1974 года памятник поставлен на государственную охрану в качестве объекта культурного наследия федерального значения.