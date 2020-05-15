Швейцария смягчила ограничения на пересечение границы с Австрией и Германией

ЖЕНЕВА, 15 мая. /ТАСС/. Швейцария существенно облегчила действующие с марта из-за пандемии коронавируса ограничения на пересечение границы с Австрией и Германией. Как сообщило в пятницу швейцарское правительство, начиная с полуночи на 16 мая три страны на взаимной основе разрешили поездки гражданам, желающим навестить близких людей и родственников, а также участвовать в семейных мероприятиях или поехать в свои загородные дома.

"Швейцария, Германия и Австрия вновь разрешают на взаимной основе въезд для людей, желающих нанести визит своим партнерам по совместной жизни или близким, а также участвовать в важных семейных событиях", - говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства.

Подчеркивается, что право пересекать границу в облегченном порядке получили также люди, имеющие в соседнем государстве недвижимость, садовые участки и землю сельскохозяйственного назначения, лесные и охотничьи угодья. Аналогичные послабления предоставлены лицам, направляющимся с домашними животными в зарубежные ветеринарные клиники.

Как отмечают в Берне, основанием для смягчения режима пересечения границы между тремя странами послужила "благоприятная ситуация с развитием пандемии коронавируса и сильное снижение распространения инфекции". Новые правила вступают в силу в полночь с 15 на 16 июня (01:00 мск).

Ранее было объявлено, что полное открытие границ между Швейцарией, Австрией и Германией запланировано на 15 июня.

С марта был закрыт въезд в Швейцарию для всех иностранцев, не имеющих вида на жительство или права на работу в стране. Исключение было сделано только для срочных случаев, в том числе связанных с медицинской помощью. В Швейцарии 11 мая начался второй из трех этапов смягчения ограничений, введенных в связи с пандемией, возобновились приостановленные в середине марта занятия в средней школе, открылись музеи, магазины одежды, обуви и модных аксессуаров. Меры по постепенному ослаблению самоизоляции стартовали в стране 27 апреля.