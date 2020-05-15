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Санкции Киева против МГУ не повлияют на обучение украинских студентов

В вузе заверили, что влияния на прием украинских абитуриентов рестрикции тоже не окажут
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© Bychykhin Olexandr/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Санкции против Московского государственного университета имени Ломоносова, которые ввела Украина, не скажутся на приеме в вуз абитуриентов и обучении студентов из этой страны. Об этом ТАСС в пятницу заявили в пресс-службе МГУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских компаний и государственных учреждений, в этот список попал и МГУ.

"Практически никак не скажутся санкции. Студентов мы продолжим обучать. На абитуриентах тоже не скажется, если они подадут документы, то будут участвовать в конкурсе согласно правилам приема в МГУ", - заявили в пресс-службе.

В вузе также отметили, что "академическая мобильность и научная активность с Украиной и так были на очень низком уровне в последнее время".

"Все детали поступления иностранцев в МГУ в условиях коронавируса будут представлены дополнительно 31 мая на виртуальном Дне открытых дверей для иностранных абитуриентов", - добавили в вузе.

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