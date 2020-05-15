США безвозмездно передадут Индии аппараты ИВЛ

ВАШИНГТОН, 15 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты безвозмездно передадут Индии аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), страны сотрудничают в разработке вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Я горд сообщить, что США безвозмездно передадут нашим друзьям в Индии аппараты искусственной вентиляции легких, - отметил Трамп в Twitter. - Мы вместе с Индией и премьер-министром Нарендрой Моди во время этой пандемии. Мы также сотрудничаем в разработке вакцины, вместе мы сокрушим невидимого врага".

Ранее глава Белого дома выражал намерение поставить аппараты целому ряду стран, в том числе России, Испании, Италии, Мексике, Франции и ФРГ.