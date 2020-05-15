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Перепись населения в ряде районов России могут провести в июле - декабре 2020 года

В Росстате предложили перенести перепись на 2021 год

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ подготовило предложение о проведении Всероссийской переписи населения, которая намечена на октябрь 2020 года, в ряде отдаленных и труднодоступных территорий РФ в июле - декабре текущего года. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, опубликованном в пятницу на портале проектов нормативных актов.

В частности, перепись населения в указанные сроки предложено провести в некоторых населенных пунктах Хабаровского края, Магаданской области, Чукотского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа.

При этом ранее Росстат выступил с предложением перенести Всероссийскую перепись населения на 2021 год из-за распространения в России коронавирусной инфекции. По данным пресс-службы ведомства, смещение сроков переписи не повлияет на качество и результат переписи. Новые сроки проведения Всероссийской переписи населения будут определены правительством РФ.

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Россия
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