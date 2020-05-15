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Пандемия коронавируса нового типа
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Еще 74 пациента с коронавирусом умерли в Москве

Общее число умерших в столице достигло 1 432
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Общее число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в Москве выросло на 74, до 1 432. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу. 

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"В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

По данным штаба, это самый высокий суточный показатель с начала распространения инфекции в столице. 

Там напомнили, что в случае появления любых симптомов ОРВИ нужно оставаться дома и не заниматься самолечением. Рекомендуется в такой ситуации вызвать врача на дом.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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