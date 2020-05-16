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СМИ: массовые митинги в поддержку задержанного епископа прошли в городах Черногории

Протестующие призывали полицейских "не слушать президента" и "переходить на сторону народа"

БЕЛГРАД, 16 мая. /ТАСС/. Массовые манифестации верующих прошли в пятницу вечером в ряде городов Черногории. Наиболее массовые акции состоялись в Биело-Поле, Беране, Плевле, Будве сообщает портал Vijesti.

По данным новостного ресурса, на улицы Будвы вышло около 1 тыс. человек, которые призывали полицейских "не слушать президента [Черногории Мило] Джукановича и переходить на сторону народа". Аналогичные шествия с требованием освободить задержанного 12 мая епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви Иоанникия собрали людей в Биело-Поле, Беране, Плевле, Подгорице. Наиболее массовый митинг, собравший около 5 тыс. человек уже 12 часов продолжается у здания суда в Никшиче, где должно быть вынесено решение по вопросу епископа и задержанных священников.

В ночь на 12 мая прокуратура Черногории задержала епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия, а также священников епархии по обвинению в нарушении эпидемиологического режима. Когда на следующий день, 13 мая, полиция объявила о задержании епископа на 72 часа, по всей стране начались массовые акции протеста, которые закончились столкновениями с полицией. Полицейский спецназ применял слезоточивый газ, светошумовые гранаты и дубинки, в результате беспорядков, по данным Управления полиции Черногории, пострадали 26 сотрудников правоохранительных органов и трое граждан, включая семилетнего ребенка, 62 человека были задержаны.

Теги
ЧерногорияДжуканович, Мило
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