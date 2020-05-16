FT опубликовала письмо посла России с ответом на статью о смертности от COVID-19 в России

ЛОНДОН, 16 мая. /ТАСС/. Британская газета Financial Times (FT) опубликовала в пятницу вечером на своем сайте письмо посла РФ в Соединенном Королевстве Андрея Келина, ставшее ответом на ранее опубликованную изданием статью о смертности от заболевания, вызываемого коронавирусом (COVID-19), в России. В материале FT утверждалось, что в российской официальной статистике этот показатель якобы сознательно занижается.

"Вынужден выразить свое несогласие с тем, как в вашей газете освещаются усилия России по борьбе с пандемией коронавируса. Из материалов, опубликованных на страницах издания, следует, что Россия манипулирует данными о ситуации в стране и распространяет дезинформацию за рубежом, при этом правительство якобы действует неэффективно, а врачи не имеют надлежащей защиты, - отметил посол в своем письме. - Такое описание ситуации не соответствует действительности и требует опровержения. Даже по самым пессимистичным оценкам, показатели России по эффективности системы здравоохранения и уровню смертности являются одними из лучших среди всех крупных стран".

Келин обратил внимание на неточности, содержащиеся в вышедшем 11 мая на сайте издания материале о ситуации с распространением нового коронавируса в России. По словам посла, публикация также "отличается неприемлемым и непрофессиональным, односторонним освещением темы".

Как отметил Келин, уровень смертности по России "в 7,6 раза ниже среднего показателя в мире". "Полагаю, что для ваших читателей было бы гораздо полезнее, если бы ваши журналисты стремились проанализировать те успешные меры, которые применяются в России для достижения подобного результата, а не искали статистических неточностей. В противном случае такие статьи, как материал от 11 мая этого года, будут расценены в России как попытки распространения фейковых новостей и сеяние раздора в российском обществе, - говорится в письме. - Предложил бы газете Financial Times присоединиться к усилиям международного сообщества во главе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем по борьбе с дезинформацией, распространяемой о пандемии коронавируса".

Келин назвал не выдерживающим критики предположение издания о том, что уровень смертности в России не соответствует общемировому соотношению заболеваемости и смертности. "Вашим московским корреспондентам известно о том, что в стране широко применяются тестирования, позволяющие своевременно выявлять заболевание и начать лечение", - указал посол. Он также подчеркнул, что Минздрав РФ неоднократно разъяснял проводимую политику в области подсчета данных о смертности в стране. "Даже в тех случаях, когда у пациента диагностируется новая коронавирусная инфекция, первоначальной причиной смерти могут являться другие болезни", - отмечается в письме.

Ранее Financial Times в своей статье выступила с утверждением, что истинное число умерших в России от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, якобы превышает данные, содержащиеся в официальной статистике, на 70%. В своих расчетах британская газета опиралась на сравнение показателей смертности в апреле в Москве и Санкт-Петербурге в 2020 году и в среднем за последние пять лет.

О коронавирусе

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 4,5 млн человек, зафиксировано свыше 300 тыс. смертельных исходов.