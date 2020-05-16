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Черногорский суд освободил епископа Сербской православной церкви Иоанникия

Это произошло за несколько минут до истечения 72-часового срока его задержания
Монастырь Острог AP Photo/Risto Bozovic
Описание
Монастырь Острог
© AP Photo/Risto Bozovic

БЕЛГРАД, 16 мая. /ТАСС/. Черногорский суд освободил епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и восемь священников, задержанных 12 мая. Трансляцию событий, происходящих у здания прокуратуры в Никшиче, ведут в субботу сразу несколько групп верующих в Facebook.

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Епископ Иоанникий был освобожден за несколько минут до истечения 72-часового срока задержания. Свыше 5 тыс. верующих приветствовали епископа овациями и песнями. Каждую фразу обращения епископа собравшиеся встречали аплодисментами и скандированием.

"Во-первых, хочу вас поблагодарить за вашу поддержку и вашу любовь, эта ваша поддержка является выражением любви к церкви и логичным продолжением борьбы за святыни. У нас было небольшое недоразумение с властью, они не поняли, что значит для народа праздник святого Василия и молебен в его честь в Никшиче, который является уникальным во всем православии. Мы вынуждены были выйти на молитвенное шествие в День святого Василия, если бы мы не сделали этого, то начались бы проблемы, а в результате народ мирно разошелся после шествия. Эта борьба будет продолжаться, надо приготовиться к длительной борьбе, мы хотим свободу веры, уважения конституции и законов, мы будем бороться за свободу веры и честь каждого, нам нужен порядок в нашем государстве", - заявил Иоанникий, после чего призвал верующих разойтись.

В ночь на 12 мая прокуратура Черногории задержала епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия, а также священников епархии по обвинению в нарушении эпидемиологического режима. Когда на следующий день, 13 мая, полиция объявила о задержании епископа на 72 часа, по всей стране начались массовые акции протеста, которые закончились столкновениями со стражами порядка. Полицейский спецназ применял слезоточивый газ, светошумовые гранаты и дубинки, в результате беспорядков, по данным Управления полиции Черногории, пострадали 26 сотрудников правоохранительных органов и трое граждан, включая семилетнего ребенка, 62 человека были задержаны.

Протесты в Черногории

Прихожане Сербской православной церкви до эпидемии коронавируса проводили в Черногории массовые акции в знак протеста против притеснения СПЦ в стране. Поводом для недовольства стало принятие парламентом страны в ночь на 27 декабря 2019 года закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В поддержку закона проголосовали 45 депутатов из 45 присутствовавших, документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. 28 декабря закон подписал президент Черногории Мило Джуканович.

Джуканович обвиняет Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявил, что будет добиваться автокефалии для черногорской церкви по примеру Украины. Именно в рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории провел через парламент закон о свободе вероисповедания, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.

Теги
УкраинаЧерногорияСербияДжуканович, Мило
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