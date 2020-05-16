В американских соцсетях "супер-пупер-ракета" Трампа стала мемом

ВАШИНГТОН, 16 мая. /ТАСС/. Заявление президента США Дональда Трампа о создании сверхскоростной "супер-пупер-ракеты" стало в пятницу интернет-мемом в американских соцсетях. Некоторые пользователи недоумевают, как в голову хозяина Белого дома пришло такое слово, другие, наоборот, восхищаются умением американского лидера подбирать запоминающиеся выражения.

"Разве взрослые люди используют выражение "супер-пупер"?" - задается вопросом один из пользователей Twitter. В целом многие в соцсетях обратили внимание на то, что такой язык характерен скорее для детей. "Скажите спасибо, что он не складывает пальцы пистолетом и не делает "пиф-паф", - пишет еще один комментатор. "А вот мой 4-летний ребенок говорит "супер-пупер-рупер", что явно еще круче и лучше. Ему [Трампу] определенно стоит добавить и это выражение в свой небольшой словарный запас", - считает пользователь @four_one_oh. "Трамп называет ракету так же, как придорожное кафе называет детское спецменю для завтрака", - иронизирует другой.

Некоторые комментаторы признались, что испытывают неловкость за своего президента. "Пожалуйста, не говорите другим странам, что мы именно так ее называем", - пишет @doritnyc. "Я бы посмеялся, если бы не хотелось плакать", - отметил @mjz12956. "Когда кажется, что большего безумия уже и быть не может, оказывается, что нет предела. У него совсем крыша поехала", - возмущается другой пользователь Twitter.

Мастер слова

Некоторые комментаторы, впрочем, отдали должное умению Трампа подбирать запоминающиеся выражения. "Обожаю его виртуозные сравнения. Настоящий мастер слова", - убежден один из пользователей. "Не понимаю, за что некоторые люди его ненавидят, он такой забавный", - заступается за Трампа другой. "Он в душе торговый агент. Я не против того, чтобы он называл их "супер-пупер-ракетами" до тех пор, если они будут работать, а он сам не заведет себе джойстик в Овальном кабинете и не начнет с ними играться", - пишет еще один.

Многие люди начали просто употреблять на своих страницах в соцсетях выражение "супер-пупер". "Я уже лет 40 не слышал выражения "супер-пупер", - признается @roberttorres117. "Супер-пупер? Разве не было такой строчки в одной из песен 80-х?" - иронизирует другой комментатор. "Когда последний раз вы использовали слово "супер-пупер"? Благодаря нашему президенту - сегодня", - отмечает еще один. "Теперь официально: гиперзвуковые исследования отныне могут называться "исследованиями в сфере "супер-пупер-ракет", - пишет @jasepanda.

Трамп, выступая в пятницу в Белом доме на церемонии, где был представлен новый флаг Космических сил США, заявил, что Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент. По его утверждению, создаваемая США ракета - "самая быстрая в мире, почти в три раза [быстрее российской или китайской]". Трамп не уточнил, о каком именно ракетном вооружении идет речь.