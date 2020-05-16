ABC: в США у 220 детей выявили воспалительный синдром, вероятно связанный с коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. /ТАСС/. Американские специалисты в 20 штатах выявили у примерно 220 несовершеннолетних воспалительный синдром, предположительно связанный с новым коронавирусом. Об этом сообщил телеканал ABC .

Как он отмечает, у пациентов наблюдается высокая температура в течение продолжительного времени, покраснение кожи, раздражение глаз. Большая часть детей перед этим была заражена новым коронавирусом, у некоторых были выявлены антитела к нему.

Как следует из публикации, 119 случаев приходится на штат Нью-Йорк. В нем умерли три ребенка с указанным синдромом. Они ранее были заражены коронавирусом. Примерно 20 заболевших детей находятся в штатах Нью-Джерси и Мичиган. Похожие случаи ранее наблюдались в Великобритании.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,44 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 87,4 тыс. человек.