Эксперт: доля детей в общем количестве заразившихся коронавирусом в России увеличивается

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Россияне в возрасте от 18 до 65 лет составляют большую часть (78%) заразившихся коронавирусной инфекцией, однако в последнее время увеличивается и доля детей, сейчас она составляет около 7%. Об этом сообщила ТАСС руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"На сегодняшний день основное количество инфицированных коронавирусной инфекцией, около 78%, составляет социально активное население в возрасте от 18 до 65 лет. В результате применения наиболее строгих рекомендаций по изоляции возрастной группы старше 65 лет их вклад в статистику - это всего 15%. На долю детей приходится 7%", - сказала она, подчеркнув, что доля детей, заразившихся инфекцией, действительно увеличивается, в предыдущие месяцы был более низкий процент (около 5%) по детскому возрасту.

Руженцова пояснила, что в начале пандемии вирусом заражались в основном работавшие или отдыхавшие за границей граждане от 18 до 65 лет. Затем коронавирус стал распространяться уже внутри страны - в коллективах, учреждениях и семьях, поэтому произошел рост числа детей с выявленной инфекцией.

"Защитить детей от заражения можно с помощью строгого соблюдения всех рекомендованных мер: исключения или снижения до минимума контактов с другими детьми и взрослыми, ношение масок и перчаток при необходимости выхода из помещений, где они проживают, применения дезинфицирующих средств после контактов с поверхностями, на которых может находиться возбудитель", - считает эксперт. Следует также соблюдать социальную дистанцию более 1,5 м, чаще мыть руки, не дотрагиваться до лица.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 262 843 случая заражения, выздоровели 58 226 человек, умерли 2 418. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.