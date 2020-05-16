В Бурятии объявили штормовое предупреждение

ТАСС, 16 мая. Бурятские синоптики объявили в субботу экстренное предупреждение на территории региона из-за сильных осадков и штормового ветра. Об этом сообщили журналистам в республиканском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Штормовое предупреждение. 16 мая ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в субботу на территории региона ожидается снег. Местами мокрый снег может налипать на провода. Прогнозируется северо-западный штормовой ветер скоростью до 24 м/с. Температура воздуха понизится на 8 и более градусов и составит ночью плюс 0-5 градусов, местами минус 4-9, днем плюс 10-15, местами плюс 2-7 градусов.

Согласно шкале Бофорта, по которой оценивается сила ветра, порывы от 20-25 м/с способны повлечь значительные разрушения строений, вырвать с корнем деревья. На суше такой ветер бывает редко, в море он вызывает высокие волны, опасные для малых и средних судов.