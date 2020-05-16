Синоптики прогнозируют, что Западную Сибирь на неделю "накроет волна тепла"

ТАСС, 16 мая. Волна тепла "накроет" Омскую, Томскую, Новосибирскую области и Алтайский край, в ближайшие пять дней в этих регионах ожидается 30-градусная жара. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге Западной Сибири, в Омской, Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае температура 30 градусов и выше. В течение ближайших пяти дней такая очень жаркая погода. Это настоящая волна тепла", - сказал он.

Волной тепла называется период, когда среднесуточная температура держится выше среднегодовых показателей в течение пяти и более дней. Это явление считается опасным, так как может негативно влиять на здоровье людей, особенно пожилых.

По словам Вильфанда, обычно период волн тепла наступает летом, потому что тогда климатическая норма и так высокая. Аномалия в регионах Западной Сибири будет составлять примерно 8 градусов в ближайшие дни, отметил метеоролог.

Ранее Вильфанд сообщил, что невероятно теплая погода наблюдается в Западной Сибири уже 40 дней.