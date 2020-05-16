Отказ от тестирования при подозрении на коронавирус грозит штрафом от 15 тыс. рублей

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. В МВД России пояснили, в каких случаях бездействие граждан при коронавирусе грозит штрафом, среди них - уклонение от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию. К ответственности также может быть привлечен человек, не сообщивший о возвращении из-за границы и своем фактическом месте пребывания, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.

"Бездействие выражается в невыполнении обязанности по незамедлительному сообщению о возвращении в РФ, месте регистрации и фактического пребывания, обращению за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций в случае появления любого ухудшения состояния здоровья, а также уклонении от обязательного лабораторного обследования", - сказали в МВД.

В министерстве отметили, что это влечет административную ответственность по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия"). Санкция этой статьи предусматривает штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

"Субъектами административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 статьи 6.3 КоАП РФ, являются лица, допустившие нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, а также не выполняющие санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия", - указали в МВД.

К таким лицам относятся граждане с подтвержденным диагнозом инфекционного заболевания, контактировавшие с больными, либо прибывшие в Россию из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и нарушившие требования Главного государственного санитарного врача РФ, главных санитарных врачей в субъектах РФ и их заместителей либо должностных лиц Роспотребнадзора.

"На практике действия граждан связаны с нарушением требования об изоляции в домашних условиях либо в специально созданных обсервационных пунктах", - добавили в МВД.