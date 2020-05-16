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Пандемия коронавируса нового типа

В Таиланде за сутки не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом

Всего в стране из-за коронавируса умерли 56 человек

БАНГКОК, 16 мая. /ТАСС/. Власти Таиланда второй раз за неделю не зарегистрировали в течение суток ни одного нового случая инфицирования коронавирусом. Как сообщило в субботу министерство здравоохранения королевства, общее число заразившихся по-прежнему составляет 3 025.

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В ведомстве подчеркнули, что за сутки также не было зафиксировано ни одного летального исхода с коронавирусом. Всего в стране из-за коронавируса умерли 56 человек, в том числе один россиянин. В течение последних суток один человек был выписан из больницы, в общей сложности выздоровели 2 855 пациентов. В медицинских учреждениях остаются 114 заразившихся.

13 мая в стране впервые с 9 марта не было зарегистрировано ни одного нового случая инфицирования коронавирусом.

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде выявили 13 января. 22 марта был отмечен самый крупный однодневный прирост инфицированных - 188 человек. С 3 апреля на территории страны с 22:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тыс. батов ($1,2 тыс.).

Теги
ТаиландПандемия коронавируса нового типа
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