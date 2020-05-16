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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: диарея часто встречается у детей как симптом коронавируса

Тяжелое течение инфекции и осложнения у детей встречаются редко, отметили в Роспотребнадзоре

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция у детей протекает в основном в легкой форме с появлением невысокой температуры, першением в горле и потерей обоняния. У них можно часто встретить и диарею, сообщила ТАСС руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

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"У детей инфицирование коронавирусом чаще, чем у взрослых, не сопровождается появлением каких-либо симптомов. Большинство заболевших детей переносит коронавирусную инфекцию в легкой форме с небольшим повышением температуры тела, першением или дискомфортом в горле, умеренным сухим кашлем, потерей обоняния <...> Диарея является одним из симптомов коронавирусной инфекции, отмечается не у всех пациентов, среди заболевших детей наблюдается достаточно часто", - сказала она.

Тяжелое течение инфекции и осложнения у детей встречаются редко, но полностью исключать их возникновение нельзя. Особенно в тех случаях, если у ребенка имеются иммунодефицитное состояние, онкологическая, эндокринная или другие серьезные хронические патологии.

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