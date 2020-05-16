В Якутске из-за половодья повредило дамбу

ТАСС, 16 мая. Разлив реки Лены в Якутске в результате весеннего половодья в субботу повредил дамбу. На ее восстановление, по предварительным подсчетам, потребуется 15 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии республиканской столицы.

В Якутске 13 мая был введен режим ЧС для органов управления и чрезвычайных служб. Для ликвидации ледяного затора на реке Лене были проведены четыре подрыва, использовано около 4,25 т взрывчатки. Также был задействован ледокол "Капитан Бабичев". 15 мая власти Якутии отметили, что подрывы дали результат, угрозы для Якутска больше нет.

"Дамбу повредило в Якутске в результате половодья. Предварительно, 15 млн рублей потребуется на [ее] восстановление", - сообщили в пресс-службе.

По данным мэрии, для устранения возможного разрушения откоса и предотвращения обрушения бермы необходимо провести неотложные аварийно-восстановительные работы. Требуется усилить профиль дамбы отсыпкой скального грунта, а также восстановить гребень объекта.

На данный момент уровень воды у Якутска составляет 619 см при критической отметке 827 см. По данным синоптиков, температура воздуха в городе составляет 18 градусов выше нуля. В ближайшие сутки в регионе преимущественно не ожидается осадков.

Якутия - один из самых паводкоопасных регионов России. Весной и летом 2018 года от паводка там пострадали 63 населенных пункта, были подтоплены 1,5 тыс. жилых домов. Ущерб превысил 1,4 млрд рублей. В 2019 году удалось избежать затопления жилья. В ряде населенных пунктов были затоплены дороги, дамбы, взлетно-посадочные полосы аэропортов.