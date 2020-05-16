В Забайкальском крае у 66 пациентов онкологического диспансера обнаружили коронавирус

"В краевом онкологическом диспансере по постановлению главного санитарного врача введены временные [карантинные] ограничения. В медицинской организации выявлены пациенты с коронавирусной инфекцией. Были обследованы более 364 человек, у 66 поэтапно подтвердился положительный [результат] теста", - говорится в сообщении.

ТАСС, 16 мая. Коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у 66 пациентов Забайкальского краевого онкологического диспансера, в учреждении введен карантин. Об этом в субботу сообщается в релизе краевого министерства здравоохранения.

По данным краевого Минздрава, все заболевшие отправлены в моностационар первой городской больницы Читы. Люди, которые контактировали с ними в последнее время и уехали в муниципалитеты региона, контролируются медработниками центральных районных больниц. В онкодиспансере проведена дезинфекция отделений.

Все частные вопросы пациентов, состоящих на диспансерном учете учреждения, будут решаться по телефону. Обращаться можно по поводу лечения, обеспечения лекарственными препаратами и для получения консультаций.

В настоящее время в Забайкалье официально зарегистрировано 510 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из общего числа пациентов 195 человек вылечились и были ранее выписаны из больницы. За последнюю неделю в крае наблюдается прирост случаев пневмонии на 11% - в основном за счет коронавируса.