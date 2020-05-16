Врач считает, что выход из самоизоляции приведет к фобиям

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. После снятия карантина и режима самоизоляции по коронавирусной инфекции части населения потребуется помощь психологов и психотерапевтов для возвращения к нормальной жизни. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заместитель директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН по науке Юрий Бубеев.

По его словам, самоизоляция, особенно принудительная, является сильным стрессом. Можно ожидать, что будет определенный процент людей с психотравмой, для которых последствия от карантина будут более ощутимы, чем для остальных, отметил он. У такой категории населения будут наблюдаться проблемы с возвращением к нормальной жизни: страх выйти из дома в общественные места, где есть риск заразиться коронавирусом.

"После снятия карантина какая-то часть людей столкнется с нежеланием выходить из самоизоляции. Эта проблема возникнет. Этот страх - определенный вид фобии, который людям необходимо будет преодолеть. Если это не будет получаться самостоятельно, надо прибегать к помощи психолога или психотерапевта, вплоть до медикаментозного лечения. Так что, видимо, работы у психотерапевтов и психологов после карантина прибавится", - сказал ученый.

Как отметил Бубеев, людей можно разделить на несколько категорий, согласно их отношению к ситуации с коронавирусной инфекцией и предпринимаемым мерам: "паникующие", "взволнованные" и "адекватно оценивающие ситуацию" (если не брать тех, кто вообще отрицает существование опасности). Среди "паникующих" как раз и стоит ожидать проблем с выходом из самоизоляции и каких-то неадекватных решений с их стороны по выходу на работу, выходу из квартиры. Даже если эпидемиологическая обстановка нормализуется, у них будет большой страх, который будет препятствовать их нормальной деятельности в социуме.

"В любом случае, судя по опыту других стран, можно уже понять, что скорого окончания пандемии не будет. Новые волны коронавирусной инфекции возможны. Навыки социального дистанцирования и санитарии, безусловно, еще потребуются. Так что это в известной мере хорошо, что люди не вернутся сразу к старым привычкам", - подчеркнул представитель ИМБП.

Возвращение к рабочему ритму жизни

В целом, по словам врача-психотерапевта, для большинства населения выход из самоизоляции должен пройти относительно безболезненно, возвращение к рабочему темпу жизни займет около недели. "Есть некая аналогия с тем, как мы выходим на работу после длинного отпуска. Когда вы были в долгом походе или в экзотических странах, уходит около недели, чтобы выйти на оптимальный рабочий уровень. Здесь будет примерно так же", - сказал Бубеев.

Чтобы как можно легче вернуться к обычному ритму жизни, ученый советует следить за своим физическим состоянием. Занятия спортом не только дают хорошее самочувствие, но и благотворно влияют на психологическое состояние.

"Также полезны психологические упражнения, направленные на релаксацию, на борьбу со страхами, на преодоление тревожности", - отметил Бубеев.

Людям, которые испытывают страх перед заражением коронавирусной инфекцией, врач советует читать официальные данные по COVID-19, официальную статистику по их региону, чтобы знать эпидемиологическую обстановку и реально ее оценивать .

На более легкий выход из самоизоляции будут работать любые общеукрепляющие процедуры. Возможность бывать на свежем воздухе, разнообразно питаться, общаться с коллегами также будут способствовать возвращению психологического комфорта.