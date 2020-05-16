Прокуратура Москвы начала проверку сервиса Wheely

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Прокуратура города Москвы проведет проверку сервиса премиум-такси Wheely на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

"Прокуратура Москвы проводит проверку соблюдения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения одним из столичных сервисов такси", - сообщила в субботу ТАСС руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. Она уточнила, что проверка проводится по обращению столичного департамента транспорта.

Нефедова отметила, что в ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц организации по выполнению противоэпидемических мероприятий и требований введенного в городе режима повышенной готовности. "По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказала представитель прокуратуры.

Как сообщили ранее в пресс-службе департамента транспорта, сервис премиум-такси Wheely до сих пор не выполнил требования указа мэра и не предоставил информацию о передвижении своих автомобилей (в отличие от других участников рынка: "Яндекс.Такси", "Ситимобил" и Gett, которые соблюдают существующие требования для всех классов автомобилей).

В период пандемии по предписанию Роспотребнадзора водители обязаны регулярно отчитываться о санитарном состоянии автомобиля. В департаменте транспорта считают, что отказ от выполнения требований указа мэра - это прямая угроза здоровью и безопасности граждан. Сервис Wheely нарушил указ мэра и открыл поездки премиальных автомобилей без согласования с департаментом транспорта, отметили в этом ведомстве.