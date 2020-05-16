{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Прокуратура Москвы начала проверку сервиса Wheely

Ранее пресс-служба департамента транспорта сообщила, что этот сервис премиум-такси не выполнил требования указа мэра и не предоставил информацию о передвижении своих автомобилей

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Прокуратура города Москвы проведет проверку сервиса премиум-такси Wheely на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

"Прокуратура Москвы проводит проверку соблюдения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения одним из столичных сервисов такси", - сообщила в субботу ТАСС руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. Она уточнила, что проверка проводится по обращению столичного департамента транспорта.

Нефедова отметила, что в ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц организации по выполнению противоэпидемических мероприятий и требований введенного в городе режима повышенной готовности. "По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказала представитель прокуратуры.

Как сообщили ранее в пресс-службе департамента транспорта, сервис премиум-такси Wheely до сих пор не выполнил требования указа мэра и не предоставил информацию о передвижении своих автомобилей (в отличие от других участников рынка: "Яндекс.Такси", "Ситимобил" и Gett, которые соблюдают существующие требования для всех классов автомобилей).

В период пандемии по предписанию Роспотребнадзора водители обязаны регулярно отчитываться о санитарном состоянии автомобиля. В департаменте транспорта считают, что отказ от выполнения требований указа мэра - это прямая угроза здоровью и безопасности граждан. Сервис Wheely нарушил указ мэра и открыл поездки премиальных автомобилей без согласования с департаментом транспорта, отметили в этом ведомстве.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Коэффициент распространения коронавируса в России и в Московском регионе ниже единицы
Этот показатель обновляет минимумы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС