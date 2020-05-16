Еще 1 470 пациентов вылечились после коронавируса в Москве

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Еще 1 470 человек выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции в Москве. Всего столичные врачи вылечили от инфекции уже более 26 тыс. пациентов, сообщила в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 470 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 26 032", - сказала вице-мэр.

Она напомнила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания. Заммэра призвала не заниматься самолечением. Диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача.

Врачи всегда проводят дополнительные исследования после лечения, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.