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СК начал проверку данных о невыплате компенсаций работникам скорой помощи в Новосибирске

По данным ведомства, проверку организовали после сообщений в СМИ о том, что медработники не получили выплаты в полном объеме

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Следователи начали проверку сведений о невыплате денежных компенсаций работникам скорой помощи в Новосибирске и Искитиме. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Как отметили в ведомстве, проверка проводится по выявленным "в ходе мониторинга СМИ" сообщениям о том, что работники скорой медицинской помощи городов Новосибирск и Искитим не получили в полном объеме положенные им дополнительные выплаты за работу в условиях распространения коронавируса.

"По данным фактам следственным управлением СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственных проверок", - сообщили в СК. По их результатам будут приняты процессуальные решения.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить факты невыплат денежных компенсаций медикам, ведущим борьбу с коронавирусной инфекцией, и незамедлительно возбуждать уголовные дела при наличии оснований.

Теги
РоссияНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
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