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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Коэффициент распространения коронавируса в России и в Московском регионе ниже единицы

Этот показатель обновляет минимумы

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России в субботу вновь оказался на минимальной отметке и составил 0,9, снизившись за сутки на 0,04. В Москве и Московской области этот показатель также уверенно держится ниже единицы и обновляет минимумы, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

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В Москве коэффициент снизился до 0,78 с 0,84 и удерживается менее 1 шестой день подряд. По этому показателю Москва теперь удовлетворяет требованиям Роспотребнадзора по переходу сразу ко второму этапу снятия ограничений, предполагающему открытие предприятий непродовольственной торговли площадью до 800 кв. м и возобновление работы отдельных учебных заведений.

В Подмосковье коэффициент опустился до 0,86 против 0,92 днем ранее.

Из регионов с наибольшим количество заболевших этот показатель в субботу оказался ниже отметки в 1 также в Нижегородской, Тульской и Свердловской областях, в Дагестане и в Краснодарском крае.

Коэффициент распространения рассчитывается по формуле, приведенной в рекомендациях Роспотребнадзора для регионов по ослаблению ограничительных мер, введенных из-за распространения вируса. Для перехода к первой фазе ослабления ограничений в регионе РФ показатель должен составлять не больше 1.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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