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Пандемия коронавируса нового типа

Коронавирус не подтвердили у водителя, из-за которого КНР ограничила перевозки из Приморья

С 18 мая власти провинции Хэйлунцзян готовы возобновить пропуск машин в прежнем режиме

ВЛАДИВОСТОК, 16 мая. /ТАСС/. Коронавирус не подтвердился у водителя грузовика, из-за которого власти приграничной провинции Хэйлунцзян в Китае 12 мая сократили пропуск грузовых машин из Приморского края через границу. С понедельника, 18 мая, власти китайской провинции готовы возобновить пропуск машин в прежнем режиме, сообщает в субботу пресс-служба правительства Приморья.

Власти приграничной провинции Хэйлунцзян 12 мая временно сократили пропуск грузового транспорта, после выявления коронавируса у одного из российских водителей с 30 до 10 единиц в сутки туда и обратно. При этом возможности для ночевки на сопредельной территории у водителей не было, таким образом, они вынуждены были возвращаться назад без груза, что было невыгодно. По информации Уссурийской таможни, в пятницу на пункте пропуска "Пограничный" в очереди на въезд в Китай скопилось 212 автомобилей.

"У водителя грузового автомобиля, у которого 12 мая в КНР заподозрили наличие коронавируса, в Приморье были взяты повторные анализы, результаты которых стали известны в субботу, 16 мая. Анализы обрабатывали две разные лаборатории, оба результата оказались отрицательными", - сообщает пресс-служба.

По словам заместителя председателя правительства Приморья Константина Шестакова, китайской стороне уже сообщили об этом. Власти Хэйлунцзяна заявили, что с понедельника, 18 мая, они готовы осуществлять прием грузового автотранспорта через погранпереход Пограничный - Суйфэньхэ в прежнем режиме, то есть с ночевкой водителей на территории КНР. Также для водителей определена еще одна гостиница.

Сейчас водители грузовиков, скопившихся у пункта пропуска "Пограничный", продолжают начатую в четверг забастовку и отказываются въезжать в Китай. Первоначально эта акция должна была закончиться в субботу, однако ее продлили до понедельника.

Теги
РоссияКитайПриморский крайПандемия коронавируса нового типа
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