Во Франции полагают, что вакцина от коронавируса будет разработана через полтора года

ПАРИЖ, 16 мая. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса появится примерно через 18 месяцев, при этом считать, что ее можно разработать быстрее, пока "неразумно". Такое мнение в субботу высказала министр высшего образования и научных исследований Франции Фредерик Видаль в эфире радиостанции Europe 1 .

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"Сотрудники лабораторий и ученые говорят нам, что быстрый темп, который мы видели в клинических испытаниях, позволяет нам надеяться на то, что у нас будет вакцина в перспективе 18 месяцев, было бы неразумно полагать, что у нас есть возможность еще ускориться", - отметила она.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что вакцину удастся разработать до конца года.

За последние месяцы ученые из США, Австралии, Китая и ряда других стран сообщили о начале испытаний различных типов вакцин от коронавируса нового типа, часть из которых проверяется в экспериментах на животных, а другие - на добровольцах. Первые итоги их проверок, как ожидают ученые, станут известны лишь примерно через полтора года, если методика тестирования вакцин не поменяется.