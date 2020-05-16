Паводок в Пермском крае достиг рекордных показателей за всю историю наблюдений

ТАСС, 16 мая. Подъем паводковых вод на трех гидропостах в Прикамье достиг в мае 2020 года рекордных показателей за всю историю наблюдений, сообщил ТАСС специалист ГИС-Центра Пермского госуниверситета (ПГНИУ) Андрей Шихов.

"На трех постах достигнуты максимумы за всю историю наблюдений, причем на двух из них максимумы - с большим отрывом от ранее наблюдавшихся. Стоит выделить случай с селом Усть-Черная Гайнского края, который сильно затопило и где ввели режим ЧС, там 11 - 12 мая абсолютный максимум 1979 года был перекрыт сразу на 45 см, это величина, находящаяся за пределами возможных расчетных максимумов. По масштабам и площади затопления [паводок 2020 года] не имеет аналогов", - сказал Шихов.

Максимальные значения зафиксированы еще на двух постах. На реке Колва в районе населенного пункта Чердынь утром 15 мая уровень воды достиг 715 см, что на 37 см выше абсолютного максимума за всю историю наблюдений, который отмечался 31 мая 1952 года. На посту, расположенном на реке Вишера в районе поселка Рябинино уровень воды на 4 см выше исторического максимума 31 мая 1952 года. По данным ГИС-Центра, паводковые воды подтопили село Тюлькино на реке Каме, из-за перелива воды через дорогу закрыто движение по автотрассе Соликамск - Чердынь в районе села Рябинино. Также были подтоплены дома и придомовые территории в пяти населенных пунктах Гайнского района.

Как пояснил ТАСС Шихов, рекордный подъем воды в этом году произошел из-за переувлажнения почвы с осени из-за сильных дождей в октябре и летом прошлого года, а также вследствие резкого таяния снега с 5 по 10 мая, когда установилась аномально жаркая погода.

По прогнозу ГУ МЧС по Пермскому краю, 16 и 17 мая в Пермском крае ожидается прохладная погода, воздух днем прогреется до 12-15 градусов тепла, в субботу возможны умеренные осадки, в воскресенье также местами возможны кратковременные небольшие дожди. Несмотря на стабилизацию уровней воды и тенденцию к их снижению на реках в Гайнском муниципальном округе в ближайшие дни сохранится опасная гидрологическая ситуация на реке Весляна для населенных пунктов Усть-Черная, Серебрянка, Оныл, Сосновая и реке Кама для населенных пунктов Кебраты и Верхняя Старица. Ожидается сохранение неблагоприятной гидрологической ситуации на реках Кама, Вишера, Язьва, Колва и Камском водохранилище для населенных пунктов Чердынского, Красновишерского и Соликамского городских округов, уточняют в ведомстве.