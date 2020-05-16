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Пандемия коронавируса нового типа
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Эксперт считает, что о второй волне заражения коронавирусом говорить преждевременно

При этом главврач Городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко заявила, что вирус никуда не денется

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Главный врач Городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко считает, что пока еще преждевременно говорить о второй волне заражения коронавирусом, стоит наблюдать за текущей динамикой и созданием коллективного иммунитета.

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"Этот вирус будет с нами жить еще какое-то время. Да, длительное [время]. Другой вопрос - будет ли он мутировать, выработается ли коллективный иммунитет к нему, и дальше будет уже понятно, как мы будем с ним сосуществовать. Говорить о том, что будет вторая волна, нагнетать я бы сейчас не стала, потому что он никуда просто не денется", - сказала Лысенко в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на телеканале "Россия-1".

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, в столице 16 мая было подтверждено 3 505 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту выявлено 138 969 случаев коронавируса.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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