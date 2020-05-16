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Путин отметил роль российской науки при создании современных видов вооружений

Описание
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Современные виды вооружения в РФ появились благодаря развитой фундаментальной науке, заявил президент России Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого опубликован в субботу в Instagram ведущего Павла Зарубина.

"У нас никогда бы не было современных, высокотехнологичных видов вооружения, которых пока нет ни у одной страны мира, - как мы это могли бы сделать, если бы не было ни фундаментальной науки, ни научных школ, ни инженерных кадров? Это было бы абсолютно невозможно", - сказал глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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