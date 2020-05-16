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Пандемия коронавируса нового типа
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В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 102 человека. Это минимум за два месяца

Общее число летальных исходов в стране достигло 27 563

МАДРИД, 16 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 102 человека умерли за сутки в Испании из-за нового коронавируса. Об этом сообщил в субботу минздрав королевства.

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Этот показатель стал минимальным с середины марта. 15 мая было объявлено о 138 умерших. Антирекорд по смертности был зарегистрирован в Испании 1 апреля - тогда за 24 часа умерли 950 пациентов. Общее число летальных исходов с начала распространения инфекции в стране достигло 27 563. За день было выявлено 539 новых заболевших, общее количество инфицированных, обнаруженных при помощи ПЦР-тестов, достигло 230 698. Выздоровели 146 446 пациентов, этот показатель за день вырос на 1 663.

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С середины марта в стране действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране.

Поскольку уровень распространения коронавируса в Испании постепенно снижается, правительство поэтапно смягчает ограничительные меры. Сейчас испанцам всех возрастов разрешено гулять и заниматься спортом на улице. Чтобы избежать больших скоплений людей, власти установили временные интервалы для выхода на прогулку.

С 11 мая половина населения страны перешла на новую фазу послабления мер, введенных из-за пандемии. На этом этапе разрешены встречи с близкими, открываются с определенными ограничениями террасы кафе и баров, отели, музеи. Тем не менее, пока к таким послаблениям оказались не готовы, в частности, ни Мадрид, ни Барселона.

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ИспанияПандемия коронавируса нового типа
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