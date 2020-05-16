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Врио главы Коми приостановил программу оптимизации здравоохранения в регионе

Владимир Уйба также согласился с тем, что автопарк службы скорой помощи изношен и высказал мнение о необходимости возобновить федеральную программу по поддержке отечественного автомобилестроения

СЫКТЫВКАР, 16 мая. /ТАСС/. Программа оптимизации системы здравоохранения, проводимая последние годы в Республике Коми, полностью приостановлена. Часть утраченной инфраструктуры предстоит восстановить, сообщил врио главы республики Владимир Уйба.

Как сообщалось в феврале этого года, в 2019 году завершена реорганизация семи медучреждений, к которым присоединили 10 учреждений, экономический эффект оценен в 68 млн рублей. В 2017-2019 годах сокращен 91 сотрудник административно-управленческого персонала, экономический эффект составил более 200 млн рублей. Как отмечал занимавший тогда пост главы Минздрава республики Дмитрий Березин, сокращения не затрагивали медицинский персонал.

"Я приостановил реорганизацию больницы в селе Усть-Уса и в целом программу оптимизации здравоохранения в республике", - привела слова руководителя региона его пресс-служба по итогам прошедшего 15 мая по видеосвязи заседания исполкома межрегионального общественного движения "Коми войтыр" ("Коми народ").

По мнению руководителя региона, у Коми своя специфика - большие расстояния, много отдаленных населенных пунктов. Поэтому необходимо начать воссоздавать систему здравоохранения там, где в настоящее время нет ни фельдшера, ни врача, поскольку подход "один фельдшер на 100 дворов" в Коми не работает. В качестве примера Уйба привел ситуацию в селе Усть-Уса Усинского района, где планировалось реорганизовать участковую больницу - перепрофилировать во врачебную амбулаторию с сохранением работы дневного стационара, приема врача и фельдшера. Однако местные жители высказали обеспокоенность, что больше не смогут получать экстренную и неотложную медпомощь, а часть персонала больницы останется без работы. Уйба отменил приказ Минздрава региона об оптимизации и поручил министерству совместно с администрацией Усинска найти оптимальное решение в интересах жителей села.

Руководитель региона согласился с тем, что автопарк службы скорой помощи изношен и высказал мнение о необходимости возобновить федеральную программу по поддержке отечественного автомобилестроения. Уйба сообщил и о мерах по оснащению медучреждений новой техникой, в частности, по его словам, заказаны четыре модульных аппарата компьютерной томографии, их готовит петербургский завод "Электрон". Один из аппаратов будет поставлен в город Печору на замену неработающему. На заседании исполкома также обсудили вопросы привлечения врачей и узких специалистов в села, оказания медицинских услуг жителям удаленных и труднодоступных населенных пунктов, привлечения санавиации для госпитализации больных в период половодья, ремонта и строительства медучреждений, лекарственного обеспечения.

Теги
Уйба, Владимир ВикторовичРоссияКоми
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