Росгвардия следит за нарушителями самоизоляции в Подмосковье с помощью аэростата

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Росгвардия применила высотный видеокомплекс на базе аэростата для отслеживания случаев нарушений самоизоляции в Московской области, позволяющий охватить площадь радиусом до 5 км. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

"В Московской области в ходе обеспечения правопорядка и проведения профилактических мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции росгвардейцы использовали высотный комплекс видеонаблюдения "ОКО" на базе аэростата. Комплекс позволяет вести наблюдение за обстановкой с высоты до 300 м в радиусе до 5 км", - сказал собеседник агентства.

По его словам, с помощью комплекса высотного видеонаблюдения информация о правонарушениях, в том числе и нарушениях ограничительных мер, полученная с воздуха, передается нарядам, несущим службу на маршрутах патрулирования.

"Комплекс высотного видеонаблюдения "ОКО" подразделения Росгвардии применяли для обеспечения безопасности в ходе важных массовых общественно-политических и культурно-спортивных мероприятий, таких как чемпионат мира по футболу FIFA-2018, международный авиакосмический салон МАКС и фестиваль "Нашествие", - отметил собеседник.

По его словам, всего с начала режима повышенной готовности в Подмосковье сотрудниками Росгвардии с гражданами было проведено свыше 11 тыс. профилактических бесед.