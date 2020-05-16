Больница в Петербурге, где был пожар, закупила 84 аппарата ИВЛ из Германии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где 12 мая случился пожар, унесший жизни пяти пациентов, заключила контракт на поставку 84 аппаратов ИВЛ из Германии до конца текущего года на сумму 27,7 млн рублей, следует из сведений на сайте госзакупок.

"Аппарат искусственной вентиляции легких с увлажнителем и монитором параметров дыхания, функций неинвазивной искусственной вентиляции легких (Портативный аппарат для неинвазивной вентиляции легких Prisma 25ST производство Lowenstein Medical Technology (Германия, 2020)) 84 шт. Сумма: 27,7 млн рублей", - сказано в конкурсной документации.

Основание заключения контракта с единственным поставщиком - "осуществление закупок товаров, работ, услуг при необходимости оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения (при введении режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи", также указано на странице закупки.

Утром 12 мая в реанимационном отделении больницы Святого Георгия, которую перепрофилировали в инфекционный стационар, произошел пожар. В одной палате погибли четыре пациента, трое из которых были подключены к аппаратам ИВЛ. Пятый погибший был в соседней палате. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

Ранее отмечалось, что аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М", один из которых, по предварительным данным, загорелся в больнице Святого Георгия, не будут использоваться в данном медицинском учреждении до окончания расследования. Согласно данным сайта госзакупок, последний контракт на поставку 237 аппаратов ИВЛ марки "Авента-М" производства Уральского приборостроительного завода больница Святого Георгия заключила 24 апреля с АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" на 441,3 млн рублей. Как пояснили в комитете по здравоохранению, учреждение получило только первую партию поставки.

По данным комитета, аппараты ИВЛ марки "Авента-М" в Петербурге - в общей сложности 22 аппарата - использовались только в двух медицинских учреждениях: в больнице Святого Георгия и в Городской больнице № 2. В обоих стационарах приостановили использование аппаратов этой марки. В комитете ранее отметили, что приостановка их эксплуатации не приведет к дефициту аппаратов в городе. По последним данным, в Санкт-Петербурге организованы 6 353 койки для больных с коронавирусной инфекцией, из них 827 обеспечены аппаратами ИВЛ