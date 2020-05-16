В окружении протоиерея Димитрия Смирнова опровергли информацию о его подключении к ИВЛ

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил в субботу ТАСС источник в окружении священника.

"Он не подключен к ИВЛ", - сказал собеседник ТАСС. Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что тяжелое состояние протоиерея потребовало его подключения к аппарату ИВЛ.

8 мая Димитрий Смирнов был госпитализирован в Москве с пневмонией, проведенный у него анализ на коронавирусную инфекцию дал положительный результат.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,4 млн человек, свыше 300 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 272 043 случая заражения, выздоровели 63 166 человек, умерли 2 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.