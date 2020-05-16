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Пандемия коронавируса нового типа

Главврача больницы в Армавире уволят после жалоб медиков на нарушения с выплатами

В Минздраве Краснодарского края отметили, что выплаты за работу с пациентами с коронавирусом получают только врачи и средний медперсонал, фактически работающие с инфицированными

КРАСНОДАР, 16 мая. /ТАСС/. Главный врач больницы в Армавире, медики которой жаловались на нарушения при выплате стимулирующих выплат за работу с пациентами с коронавирусом, будет уволен, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее прокуратура Краснодарского края начала проверку после публикации в интернете информации о возможных нарушениях прав работников скорой медицинской помощи в Армавире при начислении стимулирующих выплат.

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"Работа комиссии еще не завершена, но факты нарушений уже начали подтверждаться. Соответственно, будут жесткие кадровые решения. Принято решение об увольнении главного врача армавирской городской больницы, в состав которой входит служба скорой медицинской помощи Армавира", - приводятся в сообщении слова заместителя главы администрации края Анны Миньковой.

Ранее пресс-служба краевого Минздрава сообщала, что деньги на выплаты во все медучреждения Краснодарского края были доведены вовремя. Зарплата медицинским работникам в регионе выплачивается 12 мая. Согласно представленным больницами расчетам, необходимый для выплаты объем финансирования был перечислен во все муниципальные образования.

Также в краевом Министерстве здравоохранения отметили, что выплаты за работу с пациентами с коронавирусом получают только врачи и средний медперсонал, фактически работающие с этой категорией больных.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
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