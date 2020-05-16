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Трое разместивших фото нацистов на сайте "Бессмертного полка" раскаялись в содеянном

Двое из них признались, что разместили фото ради шутки
' Следственный комитет России/YouTube'

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Трое молодых людей, разместивших фото нацистских преступников на сайтах акции "Бессмертный полк", заявили, что раскаиваются в содеянном. Видеозапись с их показаниями в субботу распространил Следственный комитет РФ.

Андрей Шабанов из Самары во время допроса признался, что "с помощью персонального компьютера разместил в сервисе "Бессмертный полк онлайн" фотографию лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. "Раскаиваюсь, вину признаю полностью", - сказал он.

Еще два молодых человека - Даниил Симонов из Перми и Вячеслав Круглов из Ульяновска - признались, что разместили фото нацистов и их пособников ради шутки. Симонов, в частности, разместил фотографию предателя Власова. "Шутка не удалась", - сказал он. Круглов также раскаялся, и заверил, что "этого больше не повторится".

Обыски также прошли в Волгограде у четвертого молодого человека Дениса Воронцова. Его слова на видео не приводятся.

Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что в ходе обысков у четырех фигурантов уголовных дел, размещавших фото нацистских преступников, изъяты материалы, предметы и компьютерная техника, изучение которых дает следствию основания полагать, что они состояли в одних сообществах в социальных сетях. Круглов ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступления экстремистской и общеуголовной направленности. В 2017 году он был осужден за преступление экстремистского характера, а в 2018 году - за кражу.

По словам Петренко, установлены и другие эпизоды аналогичных преступлений. Среди причастных к реабилитации нацизма есть и граждане иностранных государств, в частности Украины и Эстонии.

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма") после того, как во время виртуального шествия "Бессмертный полк" и на сайтах акции "Бессмертный полк" были размещены фотографии нацистских преступников, включая Гитлера и Гиммлера. Предусмотренные этой статьей преступления не относятся к категории тяжких, поэтому к обвиняемым по ней обычно не применяется заключение под стражу. Часть первая статьи 354.1 УК РФ предусматривает для виновного штраф в размере до 300 тыс. рублей или дохода осужденного за период до двух лет либо принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.

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