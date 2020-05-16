Мурманская прокуратура проверит законность начисления выплат сотрудникам скорой помощи

МУРМАНСК, 16 мая. /ТАСС/. Прокуратура Мурманской области организовала проверку сведений о возможных нарушениях трудовых прав врачей и водителей скорой помощи, в том числе при начислении стимулирующих выплат за работу с пациентами с коронавирусом, говорится в распространенном в субботу сообщении областной прокуратуры.

"Прокуратура Мурманской области проводит проверку по сообщениям, размещенным в сети интернет, о возможных нарушениях закона при начислении зарплаты и стимулирующих выплат врачам и водителям скорой медицинской помощи", - отмечается в сообщении.

Как уточнили ТАСС в региональной прокуратуре, сообщений о возможных нарушениях было много, поэтому будут проверены абсолютно все подразделения скорой помощи в регионе, условия труда сотрудников, обеспеченность средствами защиты, начисления стимулирующих выплат за работу с заразившимися коронавирусом гражданами.

По информации Минздрава Мурманской области, перерасчет за апрель выплачен до 23:59 15 мая. "Если сотрудник вышел в смену оказывать помощь пациенту с коронавирусом, [то он] получит стимулирующие выплаты за всю смену", - сообщили журналистам в правительстве области.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании, которое он провел по видеосвязи из больницы 15 мая, потребовал проконтролировать, чтобы положенные надбавки доходили до каждого медработника, работающего с коронавирусными больными. Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин доложил, что в основном все выплаты медикам за март и апрель осуществлены.