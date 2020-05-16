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Архангельские власти выплатят компенсации пострадавшим от паводка

Им также помогут в работе со страховыми компаниями

ТАСС, 16 мая. Власти Архангельской области выплатят компенсации пострадавшим от паводка жителям и помогут в работе со страховыми компаниями. Об этом сообщил в субботу врио губернатора области Александр Цыбульский, отметив, что в следующем году нужно усилить защиту населенных пунктов от подтоплений.

"В этом году сошлись сразу несколько обстоятельств: резкое потепление, ливневые дожди и сложный паводок. В результате вода поднялась до беспрецедентных уровней, о чем сообщают и местные жители - последний раз подобное было в 2012 году. Пострадавшим жителям будут выплачены компенсации и оказана помощь в работе со страховыми компаниями. В целом МЧС и городская администрация отрабатывают ситуацию, в частности строятся защитные сооружения. Тем не менее принимаемых мер недостаточно, в следующем году эта работа должна быть усилена", - привела пресс-служба слова врио губернатора во время его поездки в город Котлас, где на окраинах подтоплено несколько десятков дач и домов.

В подтопленных домовладениях Котласа проживают около 50 человек, от эвакуации они отказались. Однако пункт временного размещения, развернутый на базе центра дополнительного образования, полностью готов к приему граждан. Цыбульский убедился, что для людей созданы достойные условия. При необходимости будут развернуты еще два пункта в городских школах № 1 и № 5.

По сообщению Северного УГМС, до 18 мая уровень воды в реке Вычегде продолжит расти. Сейчас, согласно гидрологическому посту Сольвычегодск, вода поднялась до отметки 722 см, что превышает неблагоприятный показатель на 22 см. Растет уровень воды и в реке Северной Двине, которая также протекает по территории города. По гидрологическому посту Котлас уровень воды близок к отметке неблагоприятного явления. Прогнозировалось, что уровни воды начнут снижаться с 19 мая.

По информации ГУ МЧС по области, помимо окраины Котласа частично подтоплены 26 населенных пунктов в восьми районах области: 555 придомовых территории, участок дороги и четыре низководных моста. Подтопления затрагивают придомовые территории, в основном не выше уровня подвалов жилых домов.

Теги
РоссияАрхангельская областьЦыбульский, Александр Витальевич
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