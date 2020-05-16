Во Франции вновь побит рекорд самого протяженного внутреннего беспосадочного перелета

ПАРИЖ, 16 мая. /ТАСС/. Французский лоукостер French bee совершил самый протяженный за всю историю беспересадочный внутренний рейс. Об этом компания сообщила в своем Twitter.

"Мировой рекорд побит! - констатируется в сообщении. - Компания French bee с гордостью сообщает, что ее Airbus A350-900 совершил самый длинный внутренний коммерческий рейс, преодолев 16 129 км между Таити и парижским аэропортом Орли за 16 часов 49 минут".

Как отметил телеканал BFM со ссылкой на представителя компании, "полет выполнялся при стандартных условиях эксплуатации Airbus A350 на средней высоте 12 500 метров и скоростью 940 км/ч".

12 мая этот самолет доставил 20 тонн медикаментов во Французскую Полинезию.

Подчеркивается, что новый рекорд был установлен всего через несколько недель после предыдущего достижения, когда самолет авиакомпании Air Tahiti из Французской Полинезии (заморская территория Франции) выполнил рейс продолжительностью 16 часов и 30 минут. Тогда вылетевший из Папеэте (город на Таити) Boeing-787-9 преодолел расстояние в 15 тыс. 716 км и приземлился в 6:20 (8:20 мск) в парижском аэропорту Руасси-Шарль де Голль.