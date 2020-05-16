Журналист Светлана Поливанова умерла в ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 мая. /ТАСС/. Журналист, писательница, общественный деятель, автор книги о репрессиях против Русской Православной церкви "Вера в опале" Светлана Поливанова скоропостижно умерла в ХМАО на 56-м году жизни. Об этом в субботу сообщил ТАСС главный редактор газеты "Новости Югры" Владимир Меркушев, работавший с писательницей.

"Это правда, [она умерла]", - подтвердил Меркушев ТАСС информацию о смерти Поливановой.

Меркушев рассказал, что писательница "до последнего дня <...> жила работой и творческими планами". "За несколько дней до смерти обсуждали с ней идею выпустить книгу о фронтовиках-журналистах Югры. Она с воодушевлением уже собирала материал. Пусть эта книга будет ее завещанием, которое остается всем нам", - написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Архивная служба Югры выразила на страничке писательницы "ВКонтакте" соболезнования родным и близким Светланы Поливановой. "Светлана Валерьевна была светлым, высоко нравственным человеком, долгое время занималась темой закрытия на территории округа православных церквей, историей политических репрессий на территории Югры, вела группу во "ВКонтакте" "Жертвы политических репрессий в Югре". Сотрудничество Архивной службы Югры, Государственного архива Югры со Светланой Валерьевной продолжалось длительное время. <...> В 2020 году ею был задуман новый большой проект - издание книги о закрытии храмов в Югре, и архивные материалы, которые должны были войти в эту книгу, обсуждались буквально две недели назад", - рассказали в ведомстве.