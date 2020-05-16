На сайте госуслуг создали форму для жалоб врачей на отсутствие выплат за борьбу с COVID-19

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Минкомсвязь создала на госуслугах форму для жалоб врачей, работающих с коронавирусом, об отсутствии стимулирующих выплат. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"На едином портале госуслуг врачи и медработники, работающие с инфицированными новой коронавирусной инфекцией, могут оставить жалобы на отсутствие стимулирующих выплат. Предусмотреть раздел для обращений медиков поручил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с членами правительства РФ 15 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что средства на обеспечение выплат стимулирующего характера медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, были выделены бюджетам субъектов РФ в соответствии с постановлением правительства РФ № 484 от 12 апреля 2020 года.

15 мая во время совещания по социально-экономическим вопросам премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал контролировать, чтобы положенные надбавки доходили до каждого медработника, работающего с коронавирусными больными. Он также поручил создать для врачей специальный раздел по этим вопросам на портале госуслуг и попросил проработать вопрос о приеме таких обращений через единую горячую линию по борьбе с коронавирусом.

Мишустин напомнил, что 15 мая истекает срок президентского поручения осуществить выплаты надбавок за апрель всем медработникам, борющимся с коронавирусом (в размере 25-80 тыс. рублей). Все средства были оперативно доведены до регионов, однако не везде эти деньги дошли до людей без задержек, констатировал председатель правительства. В свою очередь во время совещания руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин доложил, что в основном все выплаты медикам за март и апрель осуществлены. По его словам, оставались вопросы по Дагестану, Пермскому краю и частично по Псковской области, но эти регионы обещали 15 мая все выплаты сделать.