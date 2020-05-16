{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

На сайте госуслуг создали форму для жалоб врачей на отсутствие выплат за борьбу с COVID-19

Она создана по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Минкомсвязь создала на госуслугах форму для жалоб врачей, работающих с коронавирусом, об отсутствии стимулирующих выплат. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"На едином портале госуслуг врачи и медработники, работающие с инфицированными новой коронавирусной инфекцией, могут оставить жалобы на отсутствие стимулирующих выплат. Предусмотреть раздел для обращений медиков поручил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с членами правительства РФ 15 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что средства на обеспечение выплат стимулирующего характера медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, были выделены бюджетам субъектов РФ в соответствии с постановлением правительства РФ № 484 от 12 апреля 2020 года.

15 мая во время совещания по социально-экономическим вопросам премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал контролировать, чтобы положенные надбавки доходили до каждого медработника, работающего с коронавирусными больными. Он также поручил создать для врачей специальный раздел по этим вопросам на портале госуслуг и попросил проработать вопрос о приеме таких обращений через единую горячую линию по борьбе с коронавирусом.

Мишустин напомнил, что 15 мая истекает срок президентского поручения осуществить выплаты надбавок за апрель всем медработникам, борющимся с коронавирусом (в размере 25-80 тыс. рублей). Все средства были оперативно доведены до регионов, однако не везде эти деньги дошли до людей без задержек, констатировал председатель правительства. В свою очередь во время совещания руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин доложил, что в основном все выплаты медикам за март и апрель осуществлены. По его словам, оставались вопросы по Дагестану, Пермскому краю и частично по Псковской области, но эти регионы обещали 15 мая все выплаты сделать.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Борющимся с коронавирусом медикам в Армавире проведут перерасчет стимулирующих выплат
Доплаты не в полном объеме получили 14 медиков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС