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Пандемия коронавируса нового типа

Канада начинает первые испытания вакцины от коронавируса

Испытания будут проходить на базе центра вакцинологии Университета Долхаузи

ОТТАВА, 16 мая. /ТАСС/. Минздрав Канады одобрил проведение первых испытаний вакцины от нового коронавируса. Об этом заявил в субботу канадский премьер-министр Джастин Трюдо в ходе ежедневного телеобращения к нации.

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"Минздрав Канады одобрил первые в стране испытания потенциальной вакцины от коронавируса", - сказал он. По его словам, испытания будут проходить на базе центра вакцинологии Университета Долхаузи (город Галифакс, провинция Новая Шотландия). "Если они будут успешными, то мы будем производить и распространять вакцину в нашей стране", - подчеркнул премьер-министр.

13 мая Трюдо сообщил, что канадские ученые начали проведение серологических тестов, которые позволят выявить в крови людей антитела, способные противостоять коронавирусу.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, к настоящему времени заразилось 75 тыс. человек, свыше 5,5 тыс. инфицированных умерли, 37,2 тыс. заболевших выздоровели.

Теги
КанадаТрюдо, ДжастинПандемия коронавируса нового типа
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