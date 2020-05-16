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Пандемия коронавируса нового типа

СК начал проверку данных о невыплате компенсаций работникам скорой помощи в КЧР

Работники РГБУЗ "Прикубанская ЦРБ" заявили о неполучении в полном объеме дополнительных выплат и ненадлежащем обеспечении средствами индивидуальной защиты

ЧЕРКЕССК, 16 мая. /ТАСС/. Следователи начали проверку сведений о невыплате денежных компенсаций медицинским работникам в Карачаево-Черкесии (КЧР) и отсутствии у них средств индивидуальной защиты. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе управления Следственного комитета РФ по КЧР.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Карачаево-Черкесской Республике в ходе мониторинга СМИ выявлены сообщения о том, что работники РГБУЗ "Прикубанская ЦРБ" заявили о неполучении в полном объеме положенных им дополнительных выплат за работу в условиях пандемии коронавируса и ненадлежащем обеспечении средствами индивидуальной защиты. Указанными действиями должностных лиц медицинского учреждения существенно нарушаются их права. По данным фактам региональным следственным управлением СК России организовано проведение доследственной проверки", - рассказали в ведомстве.

Следователи, отметили в управлении, установят все обстоятельства нарушений прав медработников и размеры существующих задолженностей. По результатам работы следователей при наличии оснований будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Как сообщала ранее в субботу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, следователи СК в более чем 10 регионах проверяют факты невыплат денежных компенсаций медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.

Прокуратура Карачаево-Черкесии также начала проверку информации о возможных нарушениях прав работников Прикубанской центральной районной больницы при начислении стимулирующих выплат за работу с пациентами с коронавирусом.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияПандемия коронавируса нового типа
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