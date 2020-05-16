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Пандемия коронавируса нового типа

Лечащие пациентов с коронавирусом ульяновские медики получат региональные выплаты

Их размер составит до 25 тыс. рублей

ТАСС, 16 мая. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов распорядился предусмотреть региональные выплаты в размере от 5 до 25 тыс. рублей медикам и работникам немедицинских организаций, которые помогают пациентам, заразившимся коронавирусом нового типа. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства области.

"Подготовлены важные изменения в указ губернатора Ульяновской области, касающиеся нескольких категорий медицинских работников, которые не попадают под федеральные меры поддержки. Но они, безусловно, не останутся без дополнительных выплат в нашем регионе. Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, во-первых, коснутся работников немедицинских организаций, проводящих лабораторные исследования пациентам на COVID-19 - они будут получать 20 тыс. рублей. Во-вторых, мы поддержим водителей бригад скорой медицинской помощи, выезжающих к пациентам указанной категории. Ежемесячно им предусмотрено 25 тыс. рублей", - цитирует пресс-служба Морозова.

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Выплаты также предусмотрены работникам не подведомственных региональному Минздраву учреждений, если они оказывают помощь инфицированным. "Медикам, которые работают в коммерческих медорганизациях и оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, предусмотрена выплата в размере 20 тыс. рублей - врачам, среднему медперсоналу - 10 тыс. рублей, младшему или прочему персоналу - 5 тыс. рублей", - говорится в сообщении. Также власти установили доплаты медработникам не подведомственных региональному Минздраву организаций, оказывающим помощь лицам из группы риска заболевания COVID-19: для врачей - 10 тыс. рублей, среднего медицинского персонала - 5 тыс. рублей, младшего персонала - 3 тыс. рублей.

На реализацию этих мер в областном бюджете предусмотрено 11,4 млн рублей в месяц, в расчете на три месяца (апрель - июнь) - 34,4 млн рублей. Также за два месяца медикам области уже выплачено 76,8 млн рублей, поступивших из федерального бюджета.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за сутки в Ульяновской области выявлено 78 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев достигло 1 159.

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РоссияУльяновская областьПандемия коронавируса нового типа
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