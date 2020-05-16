Лечащие пациентов с коронавирусом ульяновские медики получат региональные выплаты

ТАСС, 16 мая. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов распорядился предусмотреть региональные выплаты в размере от 5 до 25 тыс. рублей медикам и работникам немедицинских организаций, которые помогают пациентам, заразившимся коронавирусом нового типа. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства области.

"Подготовлены важные изменения в указ губернатора Ульяновской области, касающиеся нескольких категорий медицинских работников, которые не попадают под федеральные меры поддержки. Но они, безусловно, не останутся без дополнительных выплат в нашем регионе. Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, во-первых, коснутся работников немедицинских организаций, проводящих лабораторные исследования пациентам на COVID-19 - они будут получать 20 тыс. рублей. Во-вторых, мы поддержим водителей бригад скорой медицинской помощи, выезжающих к пациентам указанной категории. Ежемесячно им предусмотрено 25 тыс. рублей", - цитирует пресс-служба Морозова.