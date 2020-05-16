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Лавров отметил вклад сообщества татар в защиту интересов соотечественников РФ за рубежом

Глава МИД РФ заявил, что Казань неизменно представлена в качестве активного участника правительственной комиссии по делам соотечественников

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Татарское сообщество, в частности, Всемирный конгресс татар, вносит значительный вклад в работу по продвижению и защите интересов российских соотечественников за рубежом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров телерадиокомпании "Новый век" в рамках проекта "Tatarstan Today. Открытый миру", комментируя 100-летие основания Татарской АССР.

"Всемирный конгресс татар является одним из важных инструментов "мягкой силы" по продвижению интересов соотечественников всех народов Российской Федерации в зарубежных странах. Казань неизменно представлена в качестве очень активного участника правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, равно как и наши друзья из Татарстана активно участвуют в Совете глав субъектов Российской Федерации, который действует при Министерстве иностранных дел России", - сказал он.

По словам министра, опыт Татарстана в вопросах взаимодействия с российским дипведомством востребован среди других субъектов Российской Федерации. Как отметил Лавров, багаж опыта, с которым республика пришла с столетию, "стоит оценить как весьма и весьма солидный, увесистый, позитивный". "Республика заметна и узнаваема на мировой арене", - подчеркнул он, поздравляя Республику Татарстан с юбилейной датой.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияТатарстан
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