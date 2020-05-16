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В православных храмах Италии возобновляются службы с прихожанами

Ближайшая служба будет, скорее всего, пройдет 21 мая, сообщили в Администрации приходов Московского патриархата в Италии

РИМ, 16 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Храмы Русской православной церкви (РПЦ) в Италии возобновят с 18 мая службы с участием прихожан. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в субботу в Администрации приходов Московского патриархата в Италии.

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"Да, начинаем [службы]. Сейчас работаем над протоколом. 18 мая - понедельник, так что ближайшая служба будет, скорее всего, в четверг", - сообщили ТАСС в секретариате администрации, которая находится при римском храме Святой великомученицы Екатерины.

Во время карантина, действовавшего с 10 марта, православные приходы Московского патриархата, которых на территории Италии насчитывается 67, придерживались правил, установленных местными властями, и проводили богослужения, как и в католических церквях, без верующих, в том числе на Пасху (19 апреля). Более того духовенство призывало прихожан не приходить в храм, не подвергая угрозе предусмотренных за нарушение режима самоизоляции штрафных санкций себя и администрацию церквей.

18 мая начнутся богослужения с прихожанами на подворье во имя святителя Николая Чудотворца в Бари. При этом, как сообщил ТАСС его настоятель протоиерей Вячеслав Бачин, традиционная праздничная служба по поводу дня Святого Николая (Николы Вешнего) 22 мая в крипте католической базилики, где хранятся его мощи, не состоится. Обычно в этот день в городе на Адриатическом побережье собиралось большое число паломников, прибытие которых в этом году из России и других стран невозможно.

Протокол о возобновлении с 18 мая работы культовых учреждений всех религий был подписан в пятницу представителями правительства Италии и соответствующих религиозных общин, включая мусульманскую, еврейскую, а также христианские конфессии. Ранее соглашение о возобновлении месс с участием верующих, которые были прекращены из-за распространения коронавируса, было достигнуто между правительством Италии и Конференцией итальянских епископов. Формально церкви на время пандемии в Италии не закрывались, хотя попасть в них практически было невозможно. Не разрешалось и проводить никаких церемоний, включая обряды венчания, крестин и похорон. Похоронные церемонии в присутствии ближайших родственников с участием не более 15 человек разрешили проводить с 4 мая.

18 мая в Италии вступает в силу второй этап ослабления мер карантина. Ожидается, что для обслуживания клиентов за столиками откроются рестораны и бары, также возобновят работу парикмахерские и магазины. При этом должны соблюдаться строгие меры предосторожности. Требуется сохранять безопасную дистанцию, использовать маски и перчатки и не превышать максимально возможное число посетителей. С начала пандемии в стране зафиксировано почти 225 тыс. инфицированных, из которых более половины (свыше 122 тыс.) излечились и более 31,5 тыс. умерли.

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ИталияПандемия коронавируса нового типа
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