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Журналист ТАСС Резниченко представил книгу о вкладе протестантов в развитие России

Эта работа охватывает период российской истории с XVI века по первую половину XIX века

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Журналист, глава научного блока ТАСС Андрей Резниченко представил в субботу книгу "Империя протестантов. Россия XVI - первой половины XIX вв". Презентация прошла в прямом эфире в аккаунте Московского дома книги в Instagram.

Книга посвящена вкладу евангельских христиан в становление и развитие Российской империи, государственности, армии, науки, культуры.

"Моя книга написана для тех, кому интересно не только прошлое, но и настоящее, поскольку позитивное влияние христианской Реформации на мир не прекратилось и сегодня", - отметил ТАСС Резниченко.

Работа охватывает период российской истории с XVI по первую половину XIX века. Автор отметил, что литературный труд не претендует на абсолютную объективность. "История здесь дана не в мелких деталях, а крупными мазками, хронология соблюдается дискретно, а литературный язык не подходит для академического издания, - сказал он. - Я рассказываю больше о людях, чем об эпохах, ибо историю делают личности".

Резниченко отметил, что для некоторых читателей будет открытием узнать, что русский театр фактически начался с актерской труппы, которую для постановки в 1672 году пьесы "Артаксерксово действо" собрал лютеранский пастор Иоганн Грегори, или о том, что автор живописного шедевра "Последний день Помпеи" Карл Брюллов происходит из старинного гугенотского рода. Протестантами был и один из величайших математиков всех времен Леонард Эйлер, герой Отечественной войны 1812 года Михаил Барклай де Толли, хранитель русского языка Владимир Даль. "Я выделил для себя определенных людей, я понял, что каждый человек, о котором я рассказываю - это целая эпоха. Это книга для тех, кому интересно, кто же построил нашу великую страну", - отметил он во время презентации.

Автор рассказывает также о людях, за именами которых скрывается четырехвековая история удивительных преобразований: основатель русского флота Корнелиус Крюйс, создатель первой школы горного дела и основатель Екатеринбурга Виллим Геннин, отец археологии Сибири Готлиб Мессершмидт, создатель первой светской общеобразовательной школы Эрнст Глюк, изобретатель первого электромагнитного телеграфа Павел Шиллинг и другие.

Работа над продолжением

Во время презентации Резниченко рассказал, что намерен написать продолжение, посвященное последним нескольким десятилетиям Российской Империи. "Я думаю, что я продолжу книжку, и постараюсь рассказать о второй половине XIX века и о начале XX века. Советское время - это другая история, к сожалению", - сказал автор "Империи протестантов".

По словам журналиста, при работе с историей протестантов в России "часто приходится сталкиваться с фамилиями протестантского происхождения буквально случайно". "И это настолько интересно, что я думаю, мне удастся читателям рассказать это так, чтобы это увлекло не только меня, но и их. Прежде всего я стараюсь для читателей", - добавил он.

Повествование начинается с кратких исторических экскурсов по основным вехам распространения идей Реформации в тех странах, откуда в Россию затем пришли евангельские христиане. Главное в книге - истории людей, строивших Российскую Империю, считает автор. По его словам, "книга писалась по вечерам, книга писалась, когда было время для работы в архивах".

Президент Российской академии наук Александр Сергеев в аннотации к книге заметил, что произведение представляет собой познавательный экскурс в историю развития разных сторон отечественной науки и культуры на протяжении почти четырех столетий, связанных с деятельностью на благо России выходцев из европейских стран протестантского вероисповедания.

"Достижения многих из них на российской земле позволили позиционировать нашу страну как лидера и навечно закрепить российские приоритеты в точных и естественных науках, географических открытиях, промышленных технологиях. Некоторые из этих имен навсегда вошли в историю Российской академии наук", - отметил Сергеев.

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