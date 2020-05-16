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Акции протеста во Франции

Несколько сотен "желтых жилетов" протестовали во Франции впервые после снятия ограничений

Наиболее многочисленный протест прошел в городе Монпелье - там собрались 350 человек

ПАРИЖ, 16 мая. /ТАСС/. Несколько сотен участников протестного движения "желтых жилетов" вышли на улицы Франции в первые после снятия ограничений выходные. Об этом в субботу сообщило Agence France-Presse.

По его информации, несколько разрозненных групп активистов в первой половине дня появились в центре Тулузы и Нанта. Они были оштрафованы полицией и разошлись. Около 50 манифестантов провели акцию в Бордо. В Лионе в манифестациях участвовали 300 человек, в Сен-Назере - 130.

Наиболее многочисленный протест прошел в городе Монпелье, где собрались 350 человек и в ходе потасовки с полицией была травмирована женщина. Многие представители движения были в медицинских масках из-за риска заражения коронавирусом.

Руководители нескольких департаментов ранее заявили о незаконности проведения манифестаций из-за введенных в стране мер против распространения коронавируса. Глава МВД Франции Кристоф Кастанер утром также напоминал о запрете на собрания численностью более 10 человек.

Акции "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Поэтому "униформой" движения стали светоотражающие желтые жилеты автомобилистов. Список требований участников общественной кампании теперь включает не только социально-экономические, но и политические претензии к властям. Перед сегодняшними акциями несколько представителей высказывали недовольство предпринимаемыми властями мерами во время эпидемии коронавируса.

Теги
ФранцияАкции протеста во Франции
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