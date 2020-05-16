В Гайд-парке в Лондоне задержали группу протестовавших против карантина

ЛОНДОН, 16 мая. /ТАСС/. В Гайд-парке в Лондоне в субботу были арестованы 19 человек, протестовавших против введенного в Великобритании из-за пандемии коронавируса карантина. Об этом говорится в сообщении, распространенном Скотленд-Ярдом.

"Сотрудники полиции применили взвешенный подход и постарались убедить группу людей разойтись. Они (протестующие - прим. ТАСС) явно не имели намерения так поступить, в результате 19 человек были задержаны и еще 10 были выписаны штрафы", - отмечается в коммюнике столичной полиции.

По информации телеканала Sky News, всего в "Уголке ораторов" в Гайд-парке собралось несколько десятков человек, которые таким образом нарушили правила карантина, запрещающие собираться группами людям, не проживающим вместе. Демонстранты выкрикивали такие лозунги, как "Противники вакцинации заслуживают, чтобы их услышали", "Свобода побеждает страх", а также называли тиранией введенные 23 марта ограничительные меры.

Агентство Press Association сообщает, что среди демонстрантов, которые в наручниках были уведены с акции протеста, оказался Пирс Корбин, старший брат бывшего лидера Лейбористской партии Джереми Корбина. Он протестовал против "сплошной лжи, нацеленной на то, чтобы промыть мозги и держать в узде" население. Как уточняет "Скай-ньюс", около десятка противников карантина собрались в Саутгемптоне, порядка 20 устроили демонстрацию в Белфасте, митинги прошли в Эдинбурге и Глазго.

13 мая в Великобритании начался первый этап ослабления карантина: людям было разрешено заниматься спортом на улице неограниченное число раз, загорать, совершать поездки на автомобиле к удаленным местам проведения досуга. На работу вышли сотрудники строительных фирм и различных секторов промышленности, которые не могут работать из дома. С июня, как ожидается, откроются непродовольственные магазины и частично школы, а с июля - рестораны, пабы, отели, парикмахерские и салоны красоты.

По последней информации Минздрава, число инфицированных коронавирусом в Великобритании превысило 240 тыс., а количество летальных исходов - 34 тыс. Британские власти заявляют, что с середины апреля смертность в стране стабильно снижается. Число новых случаев инфицирования и количество пациентов с коронавирусом в больницах также постепенно уменьшается. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,4 млн человек, свыше 300 тыс. умерли.